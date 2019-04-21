Жену Зеленского удалили из базы данных «Миротворца»

Информацию о супруге кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елене удалили из базы украинского сайта «Миротворец», сообщает «Страна.ua».

Как пишет издание, данные Зеленской Елены Владимировны при поиске по базе больше не выдаются.

О том, что супругу шоумена внесли в базу данных сайта «Миротворец», стало известно накануне. Зеленская попала туда из-за того, что, по утверждению администраторов сайта, являлась «информатором боевиков незаконных вооруженных формирований». На сайте также была приведена ссылка на Facebook Зеленской, где она сделала репост сообщения, в котором за информацию о перемещении украинских военных предлагается гонорар в 15 тыс. руб.

Супруга кандидата в президенты пояснила, что этот пост был сделан в 2014 году, когда она «не знала всех технических особенностей «Фейсбука». Зеленская отметила, что не помнит, с какой страницы тогда сделала репост, и уточнила, что это была запись кого-то из ее друзей.