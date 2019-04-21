Зеленский зачитал рэп на избирательном участке

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в ответ на просьбу журналистов произнес на английском языке несколько фраз из песен рэп-исполнителя Eminem. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Хорошее было утро. Я не знаю, как у вас было с настроением, у нас было хорошее. Дети, яичница, кофе и еще для настроения жена мне включила Eminem», — заявил он во время общения с представителями СМИ.

Зеленский поздравил присутствующих с Вербным воскресеньем и заявил, что вне зависимости от результатов выборов «будет победа украинского народа». Он добавил, что намерен поехать к своей предвыборной команде, и покинул участок.