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Выборы на Украине ,  
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Зеленский зачитал рэп на избирательном участке

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в ответ на просьбу журналистов произнес на английском языке несколько фраз из песен рэп-исполнителя Eminem. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Хорошее было утро. Я не знаю, как у вас было с настроением, у нас было хорошее. Дети, яичница, кофе и еще для настроения жена мне включила Eminem», — заявил он во время общения с представителями СМИ.

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Как проходит второй тур президентских выборов на Украине. Главное

Зеленский поздравил присутствующих с Вербным воскресеньем и заявил, что вне зависимости от результатов выборов «будет победа украинского народа». Он добавил, что намерен поехать к своей предвыборной команде, и покинул участок.

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Порошенко и Зеленский проголосовали на выборах президента Украины

Актер проголосовал на избирательном участке на проспекте Героев Сталинграда. Его сопровождала жена Елена. Оппонент Зеленского, действующий президент Украины Петр Порошенко опустил бюллетень на участке в киевском Доме офицеров. Перед тем как отдать свой голос, он принял участие в литургии в Михайловском златоверхом соборе в Киеве.

Голосование во втором туре выборов стартовало в 8:00 и продлится до 20:00. По данным ЦИК, по состоянию на 11 утра явка составила 17,66% избирателей.

 

Теги: Владимир Зеленский, выборы на Украине
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