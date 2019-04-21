Порошенко и Зеленский проголосовали на выборах президента Украины

Оба кандидата в президенты Украины посетили утром в воскресенье избирательные участки в Киеве. По данным на 11 часов утра, свой выбор также сделали более 17% граждан

Фото: РБК

Действующий президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос на избирательном участке в киевском Доме офицеров, передает корреспондент РБК.

«Выборы очень хорошие, демократические. Это характеризует Украину как европейскую державу. Уверен, что после этих выборов наше движение в Европу и НАТО продолжится», — заявил Порошенко. По его словам, он был с утра на службе в церкви. «Сегодня у нас есть церковь на службе у Украины», — добавил он.

Ранее в Киеве также проголосовал его оппонент Владимир Зеленский. Свой бюллетень он опустил на избирательном участке на проспекте героев Сталинграда, его сопровождала жена Елена. Отвечая на вопросы журналистов о самочувствии, Зеленский заявил, что «настроение супер», а спал он мало.

Второй тур выборов на Украине стартовал в 8:00, он пройдет до 20:00 (время совпадает с московским). Всего на территории страны должно работать около 30 тыс. избирательных участков.Как сообщило МВД Украины, один из них — в населенном пункте Лебединский в Донецкой области — не открылся, полиция завела дело.