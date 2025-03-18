Трамп сообщил о согласованных элементах соглашения с Россией

Многие элементы окончательного соглашения относительно Украины согласованы, но еще есть те, по которым пока не пришли к консенсусу, рассказал президент США перед разговором с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Разговор с российским президентом Владимиром Путиным состоится 18 марта, уже согласованы «многие элементы финального соглашения», но многие детали остаются нерешенными. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

Республиканец уточнил, речь пойдет о российско-украинском конфликте. «Это должно прекратиться НЕМЕДЛЕННО. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным», — написал Трамп.

Президент США уверен, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном и Киевом.

Путин на днях одобрительно высказался об идее прекращения огня, но озвучил несколько нюансов, которые хотел бы предварительно обсудить с Трампом.

По мнению российского президента, непонятно, что будут делать находящиеся в Курской области украинские военные: «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство отдаст приказ сдаться в плен?».

Не ясно, кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня, и будет ли продолжаться на Украине мобилизация, будут ли продолжаться поставки оружия, указал Путин. Он уверен, что прекращение огня должно вести к долгосрочному миру и устранять первоначальные причины конфликта.

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