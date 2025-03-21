Кремль назвал Киев виновником подрыва ГИС «Суджа»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже является Киев и это подрывает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действия киевского режима хорошо всем известны. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 21 марта украинские войска совершили преднамеренный подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

Песков подчеркнул, что российские военные соблюдают приказ Путина и «воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией».

Ранее, 20 марта, Зеленский заявил, что Украина готова к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической инфраструктуре России. До этого приказ прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней отдал президент России Владимир Путин. Он сделал это после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта.

Зеленский еще 18 марта заявил, что Киев всегда поддерживал прекращение атак по энергетическим объектам. На следующий день, 19 марта, на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края вспыхнул пожар после падения обломков украинских беспилотников.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев позже заявил, что Киеву нельзя доверять в вопросе договоренностей о прекращении огня, важную роль в этом процессе должны сыграть США.