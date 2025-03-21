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В МВД Белоруссии опровергли сведения об избиении комика Останина

МВД Белоруссии опровергло слова члена СПЧ при президенте России Меркачевой об избиении Останина и предупредило об ответственности за клевету в адрес правоохранителей. Меркачева показала фото комика с травмами, он обратился в СК
Артемий Останин
Артемий Останин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Информация об избиении российского стендап-комика Артемия Останина при задержании не соответствует действительности, заявили в МВД Белоруссии.

«МВД предупреждает: клевета в адрес сотрудников органов внутренних дел в связи с выполнением ими служебных обязанностей влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

В Уголовном кодексе Белоруссии есть отдельная ст. 188, предусматривающая наказание за клевету.

Кроме того, ст. 365 предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Под этим понимается в том числе «воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы <...> распространением клеветнических или оглашением иных сведений, которые он желает сохранить в тайне, либо путем использования должностным лицом своих служебных полномочий». Максимальное наказание за совершение этого преступления — три года лишения свободы.

Накануне член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила о поступившем обращении адвоката Останина Вероники Поляковой. По ее словам, комика избили белорусские силовики, пока везли к границе для передачи российским коллегам. В частности, он получил удары электрошокером и дубинками по телу и конечностям. Врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также выявили проблемы с легкими, уточнила Меркачева, опубликовав фото. Артист направил жалобу в СК.

Следком показал кадры с задержанным комиком Останиным
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Комика задержали 18 марта. Он проходит по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 2 ст. 282 УК). Оно было возбуждено из-за «шутки» о человеке без ног, который «подорвался на мине». В беседе с «Осторожно, новости» комик заявил, что речь шла не об участнике военной операции на Украине, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

Останина доставили в Москву и арестовали на два месяца. Прокуратура выступала против ареста. Комику грозит до шести лет лишения свободы.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Россия Белоруссия Артемий Останин
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