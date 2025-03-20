Стендапер Останин заявил об избиении при задержании в Белоруссии
Стандап-комика Артемия Останина избили при задержании в Белоруссии, сообщила член СПЧ Ева Меркачева, к которой обратилась адвокат стендапера Вероника Полякова.
«Как он пояснил под протокол, при задержании на территории Республики Беларусь, пока его везли к границе для передачи российским правоохранителям, их машина остановилась в лесу, его вывели и начали избивать 3 человека. Как он понял, это были сотрудники правоохранительных органов Беларуси. Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки», - заявила адвокат.
Как пишет Меркачева, Останин заявил о преступлении в Следственный комитет России, комику вызвали скорую помощь и отправили его на обследование. Врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также установили проблемы с дыхательной функцией и легкими.
РБК обратился за комментарием к адвокату Останина.
Комика задержали 18 марта. Поводом стало уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за "шутки" о человеке без ног, который «подорвался на мине». В беседе с «Осторожно, новости» он заявил, что речь шла не про участника военной операции на Украине, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».
Останина доставили в Москву и арестовали на два месяца. Против ареста ходатайствовала прокуратура. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов