Стендапер Останин заявил об избиении при задержании в Белоруссии

Врачи диагностировали перелом позвонков, ссадины и ушибы у Артемия Останина, заявила его адвокат. Комика обвиняют в разжигании ненависти из-за «шутки» об инвалиде

Артемий Останин (Фото: СК России по г. Москве)

Стандап-комика Артемия Останина избили при задержании в Белоруссии, сообщила член СПЧ Ева Меркачева, к которой обратилась адвокат стендапера Вероника Полякова.

«Как он пояснил под протокол, при задержании на территории Республики Беларусь, пока его везли к границе для передачи российским правоохранителям, их машина остановилась в лесу, его вывели и начали избивать 3 человека. Как он понял, это были сотрудники правоохранительных органов Беларуси. Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки», - заявила адвокат.

Как пишет Меркачева, Останин заявил о преступлении в Следственный комитет России, комику вызвали скорую помощь и отправили его на обследование. Врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также установили проблемы с дыхательной функцией и легкими.

РБК обратился за комментарием к адвокату Останина.

Комика задержали 18 марта. Поводом стало уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за "шутки" о человеке без ног, который «подорвался на мине». В беседе с «Осторожно, новости» он заявил, что речь шла не про участника военной операции на Украине, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

Останина доставили в Москву и арестовали на два месяца. Против ареста ходатайствовала прокуратура. Ему грозит до шести лет лишения свободы.