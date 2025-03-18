Следком показал кадры с задержанным комиком Останиным

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Следственный комитет показал первые кадры проведения следственных действий со стендап-комиком Артемием Останиным, задержанным после шутки об инвалидах. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе», — говорит на видео Останин.

Он принес свои извинения за случившееся.

Комика задержали во вторник, 18 марта, по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Речь идет о ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса, по которой Останину может грозить до шести лет лишения свободы.

15 марта во время выступления Останин пошутил про человека без ног, который «подорвался на мине». Комик в разговоре с «Осторожно, новости» уточнил, что речь шла не про участника военной операции, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». В выступлении нет ни слова про военную операцию на Украине, подчеркнул он.