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Аресты генералов ,  
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Путину доложили о письме генерала Попова

Песков: Путину доложили о письме генерала Попова
Сюжет
Аресты генералов
В Кремле отказались комментировать письмо Путину, которое написал находящийся под стражей генерал Попов. Он просил президента разобраться в его судебном преследовании и «вернуть его в строй»
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Президенту Владимиру Путину доложили об открытом письме, которое ему написал находящийся в СИЗО бывший командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я никак не могу комментировать это письмо, оно известно, да, оно было опубликовано. Разумеется, оно и доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Так он ответил на вопрос, будет ли президент отвечать на письмо.

Генерал Попов написал письмо Путину
Политика
Иван Попов

Генерал Попов был задержан прошлой весной. Следствие считает его причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Попов вину не признает. В своем письме он просил президента разобраться в ней и «вернуть его в строй».

В письме Путину генерал указал, что «честно и достойно служил в российской армии», но теперь оказался в сложной жизненной ситуации.

«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — писал Попов.

Под стражу Ивана Попова 235-й Гарнизонный военный суд отправил в мае 2024 года. В его отношении возбуждено дело о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК, предусматривает до четырех лет лишения свободы) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).

В июле прошлого года Попову смягчили меру пресечения, заменив заключение в СИЗО на домашний арест. Однако в феврале 2025 года генерал снова оказался в СИЗО. По информации «Коммерсанта», причиной стало общение Попова с другим фигурантом дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым, на крыльце гарнизонного суда.

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