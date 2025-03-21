Путину доложили о письме генерала Попова

В Кремле отказались комментировать письмо Путину, которое написал находящийся под стражей генерал Попов. Он просил президента разобраться в его судебном преследовании и «вернуть его в строй»

Иван Попов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Президенту Владимиру Путину доложили об открытом письме, которое ему написал находящийся в СИЗО бывший командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я никак не могу комментировать это письмо, оно известно, да, оно было опубликовано. Разумеется, оно и доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Так он ответил на вопрос, будет ли президент отвечать на письмо.

Генерал Попов был задержан прошлой весной. Следствие считает его причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Попов вину не признает. В своем письме он просил президента разобраться в ней и «вернуть его в строй».

В письме Путину генерал указал, что «честно и достойно служил в российской армии», но теперь оказался в сложной жизненной ситуации.

«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — писал Попов.

Под стражу Ивана Попова 235-й Гарнизонный военный суд отправил в мае 2024 года. В его отношении возбуждено дело о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК, предусматривает до четырех лет лишения свободы) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).

В июле прошлого года Попову смягчили меру пресечения, заменив заключение в СИЗО на домашний арест. Однако в феврале 2025 года генерал снова оказался в СИЗО. По информации «Коммерсанта», причиной стало общение Попова с другим фигурантом дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым, на крыльце гарнизонного суда.