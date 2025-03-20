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Аресты генералов ,  
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Генерал Попов написал письмо Путину

Генерал Попов написал письмо Путину и попросил разобраться в его деле
Сюжет
Аресты генералов
Находящийся в СИЗО Попов написал письмо Путину, чтобы тот разобрался в его деле. Свое судебное преследование генерал назвал необоснованным. Его обвиняют в мошенничестве и судебном подлоге
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Генерал Иван Попов, бывший командующий 58-й армией, который находится под следствием по делу о мошенничестве, написал открытое письмо «самому главному командиру», президенту Владимиру Путину, сообщает «Коммерсантъ».

Попов отметил, что глава государства для него — «нравственный ориентир и образец для подражания», на примере Путина генерал «окончательно понял, что значат легендарные слова: «холодный ум, горячее сердце и чистые руки».

Говоря о себе, Попов отметил, что с юношества «честно и достойно служил в российской армии», но теперь оказался в сложной жизненной ситуации и не понимает, что происходит вокруг него. Свое судебное преследование он назвал необоснованным.

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — заявил Попов, указав, что был уволен из рядов российской армии вопреки собственному желанию. В Вооруженных силах генерал прослужил 32 года и был уволен в конце 2024-го.

«Ъ» узнал, что генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
Общество
Иван Попов

Попова взяли под стражу 17 мая прошлого года. 15 июля его отпустили под домашний арест. Однако 28 февраля этого года генерал снова оказался в СИЗО. «Ъ» писал, что причиной стало общение генерала и его предполагаемого сообщника, когда они в перерыве вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда.

Против Попова заведено дело о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК, до четырех лет лишения свободы) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы). Еще один фигурант — предприниматель Сергей Моисеев. Подозреваемым также был погибший в зоне военной операции генерал Олег Цоков.

Следствие считает фигурантов причастными к хищению изделий металлопроката более чем на 114 млн руб. в 2023 году, закупленных запорожской военно-гражданской администрацией. Продукцию вывезли со склада и реализовали третьим лицам в другом регионе. Попов подписал документы с ложной информацией о том, что металлопрокат поступил в армию, полагают следователи.

Генерал отрицает свою вину, по его словам, у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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