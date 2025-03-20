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Военная операция на Украине ,  
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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 3,7 тыс. кв. м

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократили до 3 750 кв. м, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования», — говорится в публикации.

К работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Пожар начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков украинских дронов, которые попытались атаковать объект. Площадь возгорания на нефтебазе тогда составила 20 кв. м., пожару присвоили 4-й, почти самый высокий, ранг сложности.

Сначала в тушении задействовали 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, затем количество специалистов и техники увеличили.

По состоянию на 18:00 мск 19 марта  площадь возгорания на нефтебазе составляла 4250 кв. м.

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пожар нефтебаза Кубань Краснодарский край дроны
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