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Военная операция на Украине ,  
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Для тушения пожара на нефтебазе на Кубани привлекли более 400 человек

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Военная операция на Украине

Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлекли уже более 400 человек, сообщила пресс-служба оперативного штаба Кубани.

«Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники», — говорится в сообщении.

До этого в оперштабе сообщили, что в тушении задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

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Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Онлайн / Global Look Press

Пожар начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков украинских дронов, которые пытались атаковать объект. Площадь возгорания на нефтебазе по состоянию на 18.00 мск составила 4250 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет. Всего было эвакуировано 30 человек дежурной смены. Работа предприятия сейчас приостановлена.

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