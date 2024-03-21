Bloomberg узнал об обещании хуситов России и Китаю по Красному морю

Bloomberg: хуситы пообещали России и Китаю не нападать на их суда

Россия и Китай достигли взаимопонимания с хуситами о ненападении на их суда в Красном море, сообщает Bloomberg. В обмен Москва и Пекин могут политически поддержать группировки, например блокируя резолюции в Совбезе ООН

Фото: Ringo Chiu / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Йеменские хуситы заверили Китай и Россию, что их суда не будут подвергаться нападениям со стороны группировки в Красном море и Аденском заливе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным агентства, стороны достигли взаимопонимания после переговоров дипломатов из России и Китая в Омане с одним из ведущих политических деятелей группировки йеменских хуситов Мохаммедом Абдель Саламом.

Собеседники агентства рассказали, что в обмен Москва и Пекин могут оказать хуситам политическую поддержку, например в Совете Безопасности ООН. Как отмечает Bloomberg, не совсем ясно, как это будет проявляться, но такая поддержка, например, может включать блокирование большего числа резолюций, направленных против группировки.

Представители правительств Китая и России, а также хуситов, включая Абдель Салама, не ответили на запросы Bloomberg о комментариях. РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Bloomberg предполагает, что договоренности, несмотря на заявления хуситов о сотрудничестве с Россией и Китаем, чтобы ослабить Запад, было нужно в качестве «более строгих» гарантий для Москвы и Пекина, поскольку группировка могла «неправильно идентифицировать» некоторые суда обеих стран. Несколько атак хуситов прошли, например, в непосредственной близости: так, близ танкера с российской нефтью в январе взорвалась ракета.

Агентство подчеркнуло, что Россия и Китая также выступают партнерами Ирана, который считается основным военным и финансовым «покровителем» хуситов.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Йеменские хуситы с конца осени проводят нападения на суда в Красном море, таким образом поддерживая палестинское исламистское движение ХАМАС в войне с Израилем. В ответ международная коалиция во главе с США начала в декабре операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасности судоходства.