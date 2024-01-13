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Война с хуситами ,  
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Хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Охранная компания Ambrey: хуситы атаковали танкер с российской нефтью
Сюжет
Война с хуситами
Хуситы по ошибке атаковали судно под флагом Панамы, перевозившее российскую нефть, сочтя его связанным с Британией, сообщила охранная компания Ambrey. Ракета упала в 500 м от танкера, пострадавших и разрушений нет
Фото: Amr Abdallah Dalsh / File Photo / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / File Photo / Reuters

Йеменские хуситы атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть, ошибочно посчитав его связанным с Великобританией, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британской охранной компании Ambrey.

Компания предположила, что судно было выбрано мишенью, поскольку в общедоступной базе данных оно числилось связанным с Британией, хотя это уже устаревшая информация.

«Танкер под флагом Панамы заметил три лодки во время следования на восток по Международному рекомендованному транзитному коридору», — приводит агентство выдержку из отчета Ambrey, добавляя, что судно сообщило о попадании ракеты в воду.

Компания отмечает, что это второй случай атаки хуситами судна с российской нефтью.

Информационный центр морских торговых операций Великобритании в свою очередь сообщил, что получил уведомления о падении ракеты в море примерно в 500 м (1600 футов) от корабля, расположенного примерно в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. «Капитан сообщил о падении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за ней последовали три небольших судна», — говорится в консультативной записке центра. В ней сказано, что пострадавших или разрушений не было.

Генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор Объединенного штаба вооруженных сил США заявил журналистам, что хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету в Красное море. Ракета не попала ни в один корабль, добавил он. Симс отметил, что ожидал ответного удара от движения после атаки США и Великобритании.

США исключили отправку дополнительных войск после ударов по хуситам
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Фото:CENTCOM / X (ранее — Twitter)

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Представители западных стран неоднократно указывали на угрозу для коммерческого судоходства из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море. Они стали ответом на операцию Израиля в секторе Газа и ее поддержку отдельными государствами Запада.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Для атаки использовались авиация и атомная подлодка, с которой запустили крылатые ракеты «Томагавк», писал Reuters.

Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщили в Центральном командовании США. Агентство Saab писало, что атакам также подверглись международные аэропорты. Хуситы сообщили о пятерых погибших повстанцах и еще шестерых раненых.

Великобритания и США назвали действия западных стран самообороной и ответом на атаки хуситов в Красном море. Движение настаивает, что атакует только израильские корабли и суда, идущие «в порты оккупированных территорий». Хуситы указывали на отсутствие угрозы для коммерческого судоходства.

При этом атаки на грузовые суда совершались: например, движение сообщало о нападениях на контейнеровозы датской Maersk. В связи с этим многие судоходные компании направили корабли в обход опасного района, что увеличило сроки поставок, расход топлива и затраты.

Россия осудила атаки США и Великобритании, в Кремле назвали их нелегитимными. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон и Лондон в нарушении резолюции Совбеза ООН, принятой 10 января.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
атака хуситы Красное море Йемен нефть танкер Панама
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