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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударах по диверсантам у границы

Минобороны заявило об упреждающих ударах по диверсантам рядом с границей
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны заявило об уничтожении артиллерийского расчета ВСУ у границы Белгородской области. Шойгу оценивал потери Украины при попытке зайти на территорию России в 3,5 тыс. человек

Минобороны заявило об ударах по диверсантам у границы
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Авиация и артиллерия группировки войск «Запад» нанесли упреждающие удары по позициям украинских диверсантов «в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», сообщило Минобороны.

В своем телеграм-канале ведомство показало видео ударов; в описании к ролику говорится, что там показаны поражение пунктов временной дислокации, живой силы и техники диверсантов.

Рано утром 21 марта Минобороны заявило, что группировка «Запад» применила против артиллерийского расчета ВСУ у границы с Россией реактивные системы залпового огня «Смерч». «Выполнив одиночную и залповую стрельбу, военнослужащие расчета уничтожили выявленную вражескую артиллерию», — говорилось в сообщении.

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Фото:Яндекс.Карты

19 марта военное ведомство также заявило об упреждающем ударе по диверсантам в приграничном районе Белгородской области, и еще одном — по пункту временной дислокации в селе Рыжевка в Сумской области Украины.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ при атаках на приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях потеряли 3,5 тыс. человек, из них 790 — безвозвратно. Президент Владимир Путин заявил, что планы украинских диверсантов зайти на территорию России провалились. Он пообещал, что власти будут работать над повышением безопасности жителей приграничных регионов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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