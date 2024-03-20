 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу раскрыл потери ВСУ при попытке нарушить границу России

Шойгу: российские силы отразили атаки ВСУ в районе населенного пункта Козинки
Сюжет
Военная операция на Украине
Потери украинских сил при попытке проникнуть на территорию России за восемь дней составили 3,5 тыс. человек, а их атаки были отбиты, сообщил Сергей Шойгу. С начала года, по его подсчетам, потери ВСУ превысили 71 тыс. человек
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Потери ВСУ при атаках на приграничные российские населенные пункты за восемь дней боевых действий составили 3,5 тыс. человек, из них 790 в качестве безвозвратных потерь, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, украинские военные предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

«Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир», вертолет Ми-8», — уточнил он потери украинских сил.

Также Шойгу рассказал, что Киев «использовал террористические методы воздействия на российских граждан» во время голосования на выборах президента России.

«Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам», — заявил глава военного ведомства. Во время избирательных мероприятий, по подсчетам Шойгу, были сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 67 реактивных снарядов ВСУ.

Шойгу поручил Черноморскому флоту тренировать отражение атак дронов
Политика

По данным главы военного ведомства, с начала года потери ВСУ превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения, что почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Шойгу также уточнил потери части западной техники, которая была поставлена ВСУ. По его подсчетам, с начала 2024 года уничтожены четыре танка Abrams американского производства и пять танков Leopard (разработаны в Германии). Также российские силы уничтожили 27 бронированных машин Bradley, шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), включая пять американских Patriot.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

16 марта начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил об уничтожении за неделю трех Patriot. В конце февраля Минобороны опубликовало кадры, на которых, по его данным, запечатлен удар по пусковой установке и другим машинам, входящим в состав комплекса Patriot.

Россия осуждает любые поставки вооружений Киеву. Москва полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Сергей Шойгу Минобороны ВСУ
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о захвате «образцов» с подбитого танка Abrams
Политика
Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР
Политика
Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Как заработать на квартире в Москве от 6 до 20% годовых: три способа Pro, 15:42
Восемь часов Михаэля Шумахера выставлены на аукцион за миллионы долларов Спорт, 15:38
Шойгу рассказал, каким будет парад на День Победы Политика, 15:35
Минфин в пятый раз подряд разместил ОФЗ с рекордной за 9 лет доходностью Инвестиции, 15:33
Шойгу заявил о создании нового армейского корпуса в России Политика, 15:25
Спасшего командира танка «Алеша» добровольца наградили орденом Мужества Общество, 15:23
Минобороны заявило о полной зачистке белгородской Козинки от диверсантов Политика, 15:23
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Вы перевели работника на другие задачи. Когда он вас засудит Pro, 15:21
Матч Россия — Сербия начнется с минуты молчания в память о Василии Уткине Спорт, 15:19
Брюссель перевел Киеву первые €4,5 млрд из пакета помощи в €50 млрд Политика, 15:14
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье Недвижимость, 15:11
Семья назвала самоубийство причиной смерти экс-хоккеиста «Динамо» Саймона Спорт, 15:11
Акционер против Disney: чем закончится битва за совет директоров компании Pro, 15:00
Глава АвтоВАЗа пообещал представить Lada Iskra на ПМЭФе Авто, 14:59