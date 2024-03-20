Шойгу раскрыл потери ВСУ при попытке нарушить границу России
Потери ВСУ при атаках на приграничные российские населенные пункты за восемь дней боевых действий составили 3,5 тыс. человек, из них 790 в качестве безвозвратных потерь, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, украинские военные предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.
«Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир», вертолет Ми-8», — уточнил он потери украинских сил.
Также Шойгу рассказал, что Киев «использовал террористические методы воздействия на российских граждан» во время голосования на выборах президента России.
«Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам», — заявил глава военного ведомства. Во время избирательных мероприятий, по подсчетам Шойгу, были сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 67 реактивных снарядов ВСУ.
По данным главы военного ведомства, с начала года потери ВСУ превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения, что почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Шойгу также уточнил потери части западной техники, которая была поставлена ВСУ. По его подсчетам, с начала 2024 года уничтожены четыре танка Abrams американского производства и пять танков Leopard (разработаны в Германии). Также российские силы уничтожили 27 бронированных машин Bradley, шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), включая пять американских Patriot.
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16 марта начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил об уничтожении за неделю трех Patriot. В конце февраля Минобороны опубликовало кадры, на которых, по его данным, запечатлен удар по пусковой установке и другим машинам, входящим в состав комплекса Patriot.
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