Кадры ударов по диверсантам около границы России

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Российские военные нанесли упреждающие удары по украинским диверсантам около российской границы. Так, удары были нанесены в «приграничном районе Белгородской области», сообщили в Минобороны. Украинских военных уничтожили в лесном массиве.

Еще один удар был нанесен по пункту временной дислокации в селе Рыжевка в Сумской области. «Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.