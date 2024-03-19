Кадры ударов по диверсантам около границы России
Российские военные нанесли упреждающие удары по украинским диверсантам около российской границы. Так, удары были нанесены в «приграничном районе Белгородской области», сообщили в Минобороны. Украинских военных уничтожили в лесном массиве.
Еще один удар был нанесен по пункту временной дислокации в селе Рыжевка в Сумской области. «Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.
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