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Военная операция на Украине ,  
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Кадры ударов по диверсантам около границы России

Появились кадры ударов по диверсантам около границы России
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры ударов по диверсантам около границы России
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Российские военные нанесли упреждающие удары по украинским диверсантам около российской границы. Так, удары были нанесены в «приграничном районе Белгородской области», сообщили в Минобороны. Украинских военных уничтожили в лесном массиве.

Еще один удар был нанесен по пункту временной дислокации в селе Рыжевка в Сумской области. «Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

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Политика

Кадры ударов по диверсантам около границы России
Кадры ударов по диверсантам около границы России

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