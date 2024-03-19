Путин заявил о провале попыток прорыва российской границы диверсантами
Планы украинских диверсантов зайти на территорию России провалились, заявил президент Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности, передает ТАСС.
«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд <...> провалились», — сказал он.
По словам Путина, группы диверсантов, пытавшихся перейти границу, состояли из украинских регулярных частей, зарубежных наемников и «отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима».
Диверсанты неоднократно атаковали приграничные российские регионы. О попытке прорвать границу и столкновениях с диверсионными группами Минобороны заявило 12 марта. Украинские силы намеревались зайти на территорию Белгородской и Курской областей.
Путин в связи с инцидентом заявил, что сотрудникам правоохранительных органов даны указания на случай выявления подрывников на территории страны. По словам президента, к диверсантам следует относиться как к людям, «которые находятся в зоне боевых действий».
В течение следующих дней были отбиты еще несколько попыток прорыва диверсантов, которые использовали тяжелую технику, в том числе танки.
19 марта Минобороны сообщило об уничтожении авиационными бомбами пункта временной дислокации украинских разведывательных групп в украинском селе Рыжевка в Сумской области — населенный пункт находится рядом с российской границей.
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