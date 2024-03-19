Путин заявил о провале попыток прорыва российской границы диверсантами

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Планы украинских диверсантов зайти на территорию России провалились, заявил президент Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности, передает ТАСС.

«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд <...> провалились», — сказал он.

По словам Путина, группы диверсантов, пытавшихся перейти границу, состояли из украинских регулярных частей, зарубежных наемников и «отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима».

Диверсанты неоднократно атаковали приграничные российские регионы. О попытке прорвать границу и столкновениях с диверсионными группами Минобороны заявило 12 марта. Украинские силы намеревались зайти на территорию Белгородской и Курской областей.

Путин в связи с инцидентом заявил, что сотрудникам правоохранительных органов даны указания на случай выявления подрывников на территории страны. По словам президента, к диверсантам следует относиться как к людям, «которые находятся в зоне боевых действий».

В течение следующих дней были отбиты еще несколько попыток прорыва диверсантов, которые использовали тяжелую технику, в том числе танки.

19 марта Минобороны сообщило об уничтожении авиационными бомбами пункта временной дислокации украинских разведывательных групп в украинском селе Рыжевка в Сумской области — населенный пункт находится рядом с российской границей.