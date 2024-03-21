Виталий Кличко сообщил о падении обломков на территорию двух предприятий в Киеве

Кличко сообщил о падении обломков на территории двух предприятий в Киеве

Виталий Кличко (Фото: vitaliy_klitschko / Telegram)

В Подольском районе Киева, где ранее произошли несколько серий взрывов, на территорию двух предприятий упали обломки ракеты. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

Кроме того, из-за падения обломков загорелась трансформаторная подстанция и двухэтажное нежилое здание и крыша жилого дома. В Святошинском районе обломки ракет упали на жилой дом и здание детского сада, ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках, сообщил Кличко.

Киевская областная военная администрация сообщила о 12 пострадавших.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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