Кличко сообщил о падении обломков на территории двух предприятий в Киеве
В Подольском районе Киева, где ранее произошли несколько серий взрывов, на территорию двух предприятий упали обломки ракеты. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко.
Кроме того, из-за падения обломков загорелась трансформаторная подстанция и двухэтажное нежилое здание и крыша жилого дома. В Святошинском районе обломки ракет упали на жилой дом и здание детского сада, ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках, сообщил Кличко.
Киевская областная военная администрация сообщила о 12 пострадавших.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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