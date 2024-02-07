В Киеве прогремели взрывы

В Киеве слышны взрывы, работает ПВО, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Местная военная администрация призвала жителей города оставаться в Укрытиях.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена по всей Украине. Ранее местные власти и СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Николаеве, Черкасской и Днепропетровской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется.