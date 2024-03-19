В Сумской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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Из-за взрыва в Белополье Сумской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава города Юрий Зарко телеканалу «Суспільне».

«Было два взрыва <...> Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждены дома местных жителей. Информации о раненых или погибших нет», — сказал Зарко.

Он также сообщил о проблемах с водоснабжением и призвал жителей города запастись водой.

16 марта власти Сумской области начали эвакуацию приграничных территорий. Из 22 населенных пунктов на территории трех районов вывезли всех жителей — 4523 человека, в том числе 829 детей.

17 марта Минобороны России сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области. По данным ведомства, вертолет летел в направлении села Козинка в Белгородской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.