Мэр Терехов: в Харькове второй раз за день слышны взрывы

В Харькове второй раз за день прозвучали взрывы

В Харькове второй раз за день слышны взрывы, написал в мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

По его информации, в результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения и пять пропали без вести.«Их личности установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших», — уточнил Терехов. Кроме того, на месте прилета произошел крупный пожар, его почти потушили.

О первом взрыве Терехов сообщил в 13:58 по мск. В области была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.