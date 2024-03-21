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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове второй раз за день прозвучали взрывы

Мэр Терехов: в Харькове второй раз за день слышны взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове второй раз за день слышны взрывы, написал в мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

По его информации, в результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения и пять пропали без вести.«Их личности установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших», — уточнил Терехов. Кроме того, на месте прилета произошел крупный пожар, его почти потушили.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

О первом взрыве Терехов сообщил в 13:58 по мск. В области была объявлена воздушная тревога.

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Теги
Харьков взрывы Военная операция на Украине Украина
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