В Харькове второй раз за день прозвучали взрывы
В Харькове второй раз за день слышны взрывы, написал в мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
По его информации, в результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения и пять пропали без вести.«Их личности установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших», — уточнил Терехов. Кроме того, на месте прилета произошел крупный пожар, его почти потушили.
О первом взрыве Терехов сообщил в 13:58 по мск. В области была объявлена воздушная тревога.
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