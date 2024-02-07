 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Порошенко призвал Зеленского отстать от Залужного

Порошенко призвал Зеленского не трогать Залужного и начать перезагрузку власти
Сюжет
Военная операция на Украине
В конце января появилась информация о планах Зеленского уволить Залужного, президент подтверждал, что рассматривает эту идею и в целом «перезагрузку» среди управленцев. Порошенко призвал Зеленского начать ее со своей команды
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский должен провести «перезагрузку» во власти, но начать ему следует со своего офиса, а главкома ВСУ Валерия Залужного лучше оставить в покое, заявил экс-президент Петр Порошенко в своем телеграм-канале.

«Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. <...> Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего — Офис президента, от недолюстрированных недобитков команды [экс-президента Виктора] Януковича, ставленников [советника Януковича Андрея] Портнова. Начните с себя, а от Залужного [отцепитесь]», — призвал бывший президент и глава партии «Европейская солидарность».

Кого он имеет в виду под ставленниками Януковича и Портнова, Порошенко не уточнил.

«Украинская правда» узнала о готовности СБУ к беспорядкам из-за Залужного
Политика
Валерий Залужный

29 января, по данным нескольких СМИ, в частности украинского «Зеркала недели» и британской The Financial Times (FT), Зеленский провел встречу с Залужным, на которой сообщил о намерении отправить главкома в отставку. Президент предлагал ему должность своего советника по обороне, но главком отказался, а Зеленский «ясно дал понять», что Залужный будет отстранен с поста в любом случае.

Зеленский подтвердил 4 февраля, что размышляет над заменой главкома. Также он сообщил, что в управленческом аппарате страны нужны «перезагрузка и новое начало».

Порошенко, который в конце января был в Брюсселе, заявил о шоке у партнеров Киева из-за слухов об отставке Залужного. FT писала со ссылкой на источники, что эти сведения заставляют союзников Украины нервничать. Одна из причин — популярность главкома среди рядовых солдат и населения в целом, ввиду которой увольнение может вызвать негативную реакцию; другая — возможное назначение на место Залужного главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе

Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео

Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют

В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат

Названы цены на Apple Vision Pro для россиян

Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина

Косатки оказались зажаты льдинами. Видео

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Петр Порошенко Валерий Залужный Владимир Зеленский Украина
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
Материалы по теме
«Украинская правда» узнала о готовности СБУ к беспорядкам из-за Залужного
Политика
Кличко выступил против политических интриг из-за Залужного
Политика
Пушилин оценил изменения на линии фронта в случае отставки Залужного
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 98,09 (+0,65) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 91,15 (+0,47) Инвестиции, 17:10
У голландских праворадикалов сорвалась первая попытка создать кабинет Политика, 19:08
Экзитпол показал победу Алиева на выборах в Азербайджане с почти 94% Политика, 19:07
Родченков призвал МОК навсегда запретить флаг России на Олимпиадах Спорт, 19:05
Росстат оценил рост экономики и доходов россиян в 2023 году Экономика, 19:01
Высокие цены на электроэнергию обрушили добычу биткоинов в США Крипто, 18:58
ЕК начала разбирательство из-за венгерского аналога закона об иноагентах Политика, 18:48
Москва выставила на торги квартиры в центре по цене меньше ₽5 млн Недвижимость, 18:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников Финансы, 18:47
СК сообщил о семи новых эпизодах по делу о торговле младенцами Общество, 18:40
«Нигерийский принц» и программы-вымогатели: история кибермошенничества РБК и Сбер, 18:30
Путин заявил о повышении соцвыплат для 20 млн россиян Экономика, 18:16
Минздрав назвал число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» Общество, 18:15
В РЭЦ исключили «логистический коллапс» из-за китайского банка Финансы, 18:09
Технический центр Интернет описал причины и последствия сбоя в Рунете Технологии и медиа, 18:06