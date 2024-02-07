Порошенко призвал Зеленского отстать от Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский должен провести «перезагрузку» во власти, но начать ему следует со своего офиса, а главкома ВСУ Валерия Залужного лучше оставить в покое, заявил экс-президент Петр Порошенко в своем телеграм-канале.
«Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. <...> Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего — Офис президента, от недолюстрированных недобитков команды [экс-президента Виктора] Януковича, ставленников [советника Януковича Андрея] Портнова. Начните с себя, а от Залужного [отцепитесь]», — призвал бывший президент и глава партии «Европейская солидарность».
Кого он имеет в виду под ставленниками Януковича и Портнова, Порошенко не уточнил.
29 января, по данным нескольких СМИ, в частности украинского «Зеркала недели» и британской The Financial Times (FT), Зеленский провел встречу с Залужным, на которой сообщил о намерении отправить главкома в отставку. Президент предлагал ему должность своего советника по обороне, но главком отказался, а Зеленский «ясно дал понять», что Залужный будет отстранен с поста в любом случае.
Зеленский подтвердил 4 февраля, что размышляет над заменой главкома. Также он сообщил, что в управленческом аппарате страны нужны «перезагрузка и новое начало».
Порошенко, который в конце января был в Брюсселе, заявил о шоке у партнеров Киева из-за слухов об отставке Залужного. FT писала со ссылкой на источники, что эти сведения заставляют союзников Украины нервничать. Одна из причин — популярность главкома среди рядовых солдат и населения в целом, ввиду которой увольнение может вызвать негативную реакцию; другая — возможное назначение на место Залужного главы украинской разведки Кирилла Буданова.
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