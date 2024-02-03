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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко призвал Европу передать Украине оружие без условий

Петр Порошенко: Европа должна предоставить Украине оружие без каких-либо условий
Сюжет
Военная операция на Украине

Союзники Украины должны передать ВСУ все требуемое оружие и не ставить для этого никакие условия, заявил экс-глава государства Петр Порошенко в интервью Le Figaro.

«Европейцы должны предоставить нам все необходимое вооружение без каких-либо условий», — сказал он, назвав нехватку боеприпасов главной проблемой Украины.

По словам Порошенко, ВСУ находятся в оборонительной позиции, а власти не показывают населению «реальную ситуацию». «Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму. В реальности ситуация совсем другая», — пояснил бывший президент.

Шольц и Рютте написали письмо в FT о проблемах со снарядам для Украины
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В конце января 2024 года Bloomberg сообщил о «снарядном голоде» в украинской армии проблем США и Евросоюза в согласовании помощи для ВСУ. Позднее Finanсial Times опубликовала письмо, в котором власти стран Евросоюза заявили о «серьезных проблемах» Украины из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и призвали партнеров усилить военную помощь.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам президента Владимира Путина, Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только». Кремль неоднократно заявлял, что военная помощь Киеву не изменит ход спецоперации, но только затянет конфликт

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Петр Порошенко Украина боеприпасы военная помощь Евросоюз
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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