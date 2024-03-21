Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов Vampire

Сигнал ракетной опасности включали в Белгороде и Белгородском районе. Накануне при обстреле областного центра из РСЗО Vampire погиб мужчина

Фото: Global Look Press

Над Белгородской областью сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Минобороны. Это произошло около 08:00 мск.

Ранее в Белгородском районе и Белгороде включили оповещение о ракетной опасности. Сигнал отменили спустя 20 минут.

Baza и Mash пишут, что две многоэтажки в Белгороде получили повреждения.

Накануне российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью 13 снарядов, выпущенных из RM-70 Vampire. В региональном центре и Белгородском районе объявлялась ракетная тревога. Минтранс региона сообщил, что «в связи с чрезвычайной ситуацией» на улице Макаренко в Белгороде перекрыли движение.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки погиб мужчина. Местный житель был в машине, когда в нее попали осколки. Еще два человека пострадали. Кроме того, повреждения получили несколько квартир в 12 многоквартирных домах — там были выбиты стекла и повреждены балконы, а также 16 автомобилей. Разрушения также зафиксировали в двух детских садах и школе.