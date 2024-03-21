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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов Vampire

Минобороны: над Белгородской областью сбили десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
Сигнал ракетной опасности включали в Белгороде и Белгородском районе. Накануне при обстреле областного центра из РСЗО Vampire погиб мужчина
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Над Белгородской областью сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Минобороны. Это произошло около 08:00 мск.

Ранее в Белгородском районе и Белгороде включили оповещение о ракетной опасности. Сигнал отменили спустя 20 минут.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Накануне российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью 13 снарядов, выпущенных из RM-70 Vampire. В региональном центре и Белгородском районе объявлялась ракетная тревога. Минтранс региона сообщил, что «в связи с чрезвычайной ситуацией» на улице Макаренко в Белгороде перекрыли движение.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки погиб мужчина. Местный житель был в машине, когда в нее попали осколки. Еще два человека пострадали. Кроме того, повреждения получили несколько квартир в 12 многоквартирных домах — там были выбиты стекла и повреждены балконы, а также 16 автомобилей. Разрушения также зафиксировали в двух детских садах и школе.

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Белгородская область ВСУ РСЗО Военная операция на Украине обстрелы
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