Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов Vampire
Над Белгородской областью сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Минобороны. Это произошло около 08:00 мск.
Ранее в Белгородском районе и Белгороде включили оповещение о ракетной опасности. Сигнал отменили спустя 20 минут.
Baza и Mash пишут, что две многоэтажки в Белгороде получили повреждения.
Накануне российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью 13 снарядов, выпущенных из RM-70 Vampire. В региональном центре и Белгородском районе объявлялась ракетная тревога. Минтранс региона сообщил, что «в связи с чрезвычайной ситуацией» на улице Макаренко в Белгороде перекрыли движение.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки погиб мужчина. Местный житель был в машине, когда в нее попали осколки. Еще два человека пострадали. Кроме того, повреждения получили несколько квартир в 12 многоквартирных домах — там были выбиты стекла и повреждены балконы, а также 16 автомобилей. Разрушения также зафиксировали в двух детских садах и школе.
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