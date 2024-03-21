Посол Китая заявил, что Пекин и Москва продолжат стоять «спина к спине»

Взаимодействие России и Китая «спиной к спине» становится все более тесным, сказал китайский посол. Он оптимистично высказался о сотрудничестве двух стран. США ранее призывали не переоценивать отношения Москвы и Пекина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия и Китай продолжат стоять «спина к спине», поддерживая друг друга, заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы каждой из сторон, а стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным», — сказал он.

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина партнерские отношения стратегического взаимодействия стран, вступающие в новую эпоху, «переживают наилучший период за всю историю», добавил дипломат.

По его информации, двухсторонний товарооборот превысил отметку в $240 млрд. Знак «Сделано в Китае» становится все более популярным и вызывающим доверие у россиян, а российская сельскохозяйственная продукция и морепродукты, по словам посла, пользуются большим спросом в Китае.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Путин совершит поездку в Китай в мае 2024 года. Этот визит может стать его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента страны.

С 12 по 14 марта в Оманском заливе прошла практическая часть совместных учений Военно-морских сил России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Как пояснили в Минобороны, цель учений — укрепление безопасности в регионе, обмен опытом и расширение сотрудничества между странами-участницами.

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В декабре 2023 года Путин заявил, что дружба России и Китая не направлена против третьих стран. Мы «сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем», сказал Путин.

Американский президент Джо Байден призвал не переоценивать близость России и Китая, подчеркнув, что союзнические связи западных стран более тесные.