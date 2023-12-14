Путин заявил, что Россия и Китай не создают блок
Россия и Китай не ведут работу по созданию блока, сказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет трансляцию.
Дружба России и Китая не направлена против третьих стран. Мы «сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем», сказал Путин.
Ранее в четверг кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами сказал, что в случае победы на выборах 2024 года будет содействовать тому, чтобы Украина уступила России восточные регионы, если Москва обязуется отказаться от идеи создания «военного союза» с Китаем.
В марте Владимир Путин опубликовал статью, в которой заявил о вступлении отношений России и Китая в новую эпоху. В ней он также сказал, что на сегодняшний день российско-китайские отношения — это «краеугольный камень» глобальной стабильности и «образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами». По словам Путина, во взаимодействии Москвы с Пекином нет ограничений и запретных тем.
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