Практическая часть морских учений России, Ирана и Китая завершилась

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В Оманском заливе завершилась практическая часть совместных учений Военно-морских сил России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024», сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России — гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» успешно завершили выполнение задач практической части», — говорится в сообщении.

Учения ВМС трех стран продолжались два дня. Моряки провели стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям в ночных и дневных условиях, освободили судно, захваченное условным противником, отработали совместное маневрирование.

Церемония закрытия учений пройдет 14 марта в иранском городе Чехбехар, в мероприятии примут участие делегации стран-наблюдателей — Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

Военно-морские учения трех стран начались 12 марта в северной части Индийского океана. «Морской пояс безопасности — 2024» провели в шестой раз.

В 2024 году в тренировках было задействовано более 20 кораблей, а также вертолеты морской авиации. Как пояснили в Минобороны, цель учений — укрепление безопасности в регионе, обмен опытом и расширение сотрудничества между странами-участницами.