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Украинский омбудсмен обвинил Зеленского в нарушении закона о языке

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нарушении закона о языке, пишет «Страна.ua» со ссылкой на отчет омбудсмена.

Во фрагменте документа, который приводит издание, отмечается, что нарушение требований языкового закона произошло во время встреч Зеленского в Киеве с американским актером Шоном Пенном и основателем Virgin Group Ричардом Брэнсоном. Обе встречи состоялись в конце июня. Видеозаписи публиковались в Telegram-канале украинского президента. При просмотре роликов можно услышать, что Зеленский в обоих случаях говорит по-английски.

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Фото:Евгений Малолетка / AP

В списке тех, кто нарушал языковой закон, Кремень также упоминает советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича и советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Согласно статье 9 украинского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», владеть украинским языком и применять его во время исполнения служебных обязанностей должны президент, премьер-министр, а также руководители всех органов власти. В статье 12 закона указано, что «во время заседаний, встреч и рабочего общения определенного круга лиц с иностранцами или лицами без гражданства может применяться другой язык, приемлемый для участников».

Теги
Владимир Зеленский омбудсмен правонарушение
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