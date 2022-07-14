Украинский омбудсмен обвинил Зеленского в нарушении закона о языке

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нарушении закона о языке, пишет «Страна.ua» со ссылкой на отчет омбудсмена.

Во фрагменте документа, который приводит издание, отмечается, что нарушение требований языкового закона произошло во время встреч Зеленского в Киеве с американским актером Шоном Пенном и основателем Virgin Group Ричардом Брэнсоном. Обе встречи состоялись в конце июня. Видеозаписи публиковались в Telegram-канале украинского президента. При просмотре роликов можно услышать, что Зеленский в обоих случаях говорит по-английски.

В списке тех, кто нарушал языковой закон, Кремень также упоминает советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича и советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Согласно статье 9 украинского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», владеть украинским языком и применять его во время исполнения служебных обязанностей должны президент, премьер-министр, а также руководители всех органов власти. В статье 12 закона указано, что «во время заседаний, встреч и рабочего общения определенного круга лиц с иностранцами или лицами без гражданства может применяться другой язык, приемлемый для участников».