Украинская певица Лобода объяснила решение продолжать петь на русском
Украинская певица Светлана Лобода объяснила, что не отказалась от русскоязычного репертуара и не перестала выступать на русском языке после начала российской военной операции из-за своей многочисленной аудитории. Об этом она заявила в интервью «Русской службе Би-би-си».
«Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая. Потому что это люди, которые меня поддерживают, которые поддерживают мою страну», — сказала Лобода.
Она признала, что вопрос русского языка стоит очень остро на Украине, поэтому она всегда говорит на украинском языке, когда приезжает на родину. «Но по миру, в Европе, там, где я выступаю, а это Грузия, Армения, Казахстан, Латвия, я с людьми говорю на русском», — сказала она.
Светлана Лобода родилась в городе Ирпень в Киевской области. В 2013 году ей присвоили звание Заслуженной артистки Украины. С начала своей карьеры Лобода исполняла песни и на украинском, и на русском языке и выступала в России. Она осудила начало российской военной операции, перестала ездить в Россию и начала давать в западных странах благотворительные концерты в поддержку украинцев.
В конце октября Лобода опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ролик в поддержку киевского таксиста, которого раскритиковали за отказ говорить на украинском языке. После скандала артистка пригласила его на работу.
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