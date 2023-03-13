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Военная операция на Украине ,  
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Лондон заявил о готовности сотрудничать с Москвой в «подходящий» момент

Представитель британского премьера: готовы сотрудничать с Россией, «когда придет время»
Великобритания будет работать с Россией для решения геополитических вопросов, но «когда придет время». Сейчас этому мешает конфликт на Украине, каналы для диалога Москвы и Лондона ограничены, заявили в офисе премьера Британии
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Великобритания допускает возврат к взаимодействию с Россией, «когда придет время», заявил представитель британского премьер-министра Риши Сунака на брифинге в ответ на вопрос ТАСС.

«Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий [момент] для этого, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики», — сказал он.

По словам представителя Сунака, королевство готово к диалогу с любыми государствами, если соблюдается «стабильность мирового порядка». По мнению Лондона, Москва подорвала его, начав военные действия на Украине. В офисе британского премьера подчеркнули, что пока каналы связи с Россией «существенно ограничены».

Президент Владимир Путин в октябре прошлого года отмечал, что «рано или поздно» Западу, а также новым центрам развития «придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем». По его мнению, такой диалог «станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка».

13 марта Великобритания представила обновленный комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики. В сообщении о публикации данного документа отмечается, что с момента прошлого обзора, 2021 года (в котором Россия уже считалась острой угрозой для королевства), политика Британии изменилась и будет обновляться во многом из-за конфликта на Украине.

В документе отмечается, что теперь «коллективная безопасность» Запада «неразрывно связана с исходом конфликта в Украине», есть риск продолжения эскалации. В этой связи Британия продолжит поддержку Украины и практику введения санкций против России.

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Королевство намерено «активно формировать» «стабильный международный порядок», работать над «созданием новой архитектуры международной безопасности», повышать свою устойчивость в экономике, технологиях, экологии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания сотрудничество двусторонние отношения
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