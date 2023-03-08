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Reuters сообщил о беспокойстве КНР из-за американских Javelin и Starlink

Reuters: в Китае изучают опыт применения Javelin и Starlink в конфликте на Украине
Reuters изучил, что военные журналы Китая писали об опыте военной операции на Украине. Многие исследователи советуют КНР готовить технику, способную сбивать спутники Starlink
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Китай должен разработать технику, чтобы сбивать американские спутники Starlink и защищать свои танки и авиацию от противотанковых комплексов Javelin, пишет Reuters, изучивший около 100 статей в более чем 20 военных журналах страны. Многие исследователи готовили свои материалы для них с опорой на ситуацию в боевых действиях на Украине, указывает агентство.

О беспокойстве китайской армии из-за военной мощи США заявили Reuters и четыре дипломата, в том числе два военных атташе. Они отметили, что украинский конфликт еще больше заострил внимание на этом.

«Прекрасные характеристики спутников Starlink в этом российско-украинском конфликте, безусловно, побудят США и западные страны широко использовать Starlink в возможных военных действиях в Азии», — говорилось в одной из статей. Ее авторы отметили, что Пекину следует «безотлагательно» найти способы уничтожать или отключать Starlink, созданные компанией Илона Маска SpaceX.

В другой статье отмечается, что КНР должна улучшить способность защищать танки, бронетехнику и военные корабли от ракет Javelin и Stinger, поскольку те могут наносить «серьезный ущерб». Кроме того, в Пекине считают, что стоит заниматься развитием беспилотников.

В Китае анализировали и эффективность реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Так, в статье говорилось, что у страны есть своя передовая ракетная система, поэтому HIMARS может ожидать «другая участь», нежели на Украине. Подчеркивалось также, что работа РСЗО там зависела от информации, передаваемой с помощью Starlink.

Исследователи изучали и ход «информационной войны» во время конфликта. Из анализа они сделали вывод, что Пекину следует готовиться к тому, чтобы препятствовать влиянию западных информационных кампаний на китайцев в случае конфликтов.

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Reuters отмечает, что опыт боевых действий на Украине интересует Китай из опасений развития конфликта с США из-за Тайваня. Хотя Вашингтон заявлял, что поддерживает принцип «одного Китая», согласно которому остров считается частью республики, США поставляют оружие Тайваню.

Это вызывает недовольство Пекина, и тот усиливает свое военное присутствие в регионе. Тайвань не раз фиксировал приближение китайской военной техники. Так, 8 марта сообщалось, что на территориях, прилегающих к острову, замечены семь летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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