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FT узнала содержание беседы Си Цзиньпина и Путина перед спецоперацией

FT: Владимир Путин обсуждал с Си Цзиньпином «любые возможные меры» перед 24 февраля
Источник издания среди китайских чиновников сообщил, что Владимир Путин не исключал «любых возможных мер», а в Пекине расценили это как сигнал об «ограниченном вмешательстве»
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

Британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного китайского чиновника сообщила, что президент России Владимир Путин обсуждал за 20 дней до начала военной спецоперации на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином возможность принятия «всех возможных мер» в случае атаки на российскую территорию или действий, которые могли бы привести к гуманитарному кризису.

По словам чиновника, «это было воспринято китайской стороной как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства», — пишет издание.

При этом пять высокопоставленных китайских чиновников в разное время за последние девять месяцев сообщили FT, что Москва не информировала Пекин о своем намерении начать полномасштабную военную операцию на Украине до того, как Владимир Путин отдал приказ.

FT утверждает, что такой разговор мог произойти на встрече двух лидеров в Пекине 4 февраля 2022 года, за 20 дней до начала спецоперации. При этом, пишет газета, в официальном заявлении двух стран по итогам переговоров лишь отмечалось, что для китайско-российского сотрудничества нет «пределов» и «запретных зон». Стенограмма той встречи также не была опубликована.

Газета напоминает, что Си Цзиньпин и Путин в прошлом месяце заявляли о намерении углубить отношения двух стран, однако сообщает, что «несколько китайских официальных лиц в частных беседах с Financial Times пытались внести ясность в отношения между Пекином и Москвой по украинскому вопросу».

Издание утверждает, что в Пекине недооценили масштаб спецоперации. В подтверждение этому FT, ссылаясь на неназванных китайских официальных лиц, говорит о понижении в должности бывшего замглавы МИД КНР и ведущего специалиста министерства по России Лэ Юйчэна. Ранее его называли претендентом на пост министра иностранных дел, сейчас же он занимает пост заместителя главы Государственного управления радиовещания и телевидения. Он был привлечен к ответственности за провал разведки в вопросе российской операции, пишет газета со ссылкой на слова другого китайского чиновника.

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«Каков бы ни был характер того, что Путин сказал Си Цзиньпину, китайские дипломаты, стремящиеся восстановить положение Китая в Европе, в частных беседах утверждали, что Пекин не знал о намерении Москвы. Эта линия — лишь одно из направлений более широкой стратегии, направленной на ослабление изоляции Китая и предотвращение еще большего сближения Европы с США», — пишет FT.

В конце ноября издание Spectator сообщало, что в Пекине знали о планах российского руководства начать боевые действия на Украине как «операцию по воссоединению России в исторических границах». Такая позиция была близка Китаю из-за ситуации с Тайванем: Пекин считает остров провинцией КНР.

Пекин не осуждал начало боевых действий на Украине. С начала спецоперации 24 февраля Китай занял нейтральную позицию, призывал к мирному решению конфликта. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Пекин вновь призвал стороны к диалогу и консультациям.
22 сентября глава МИД Китая Ван И на заседании Совбеза ООН призвал стороны конфликта на Украине возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий. По его словам, Пекин «не собирается подливать масло в огонь», а конфликт необходимо прекратить.
После того как в октябре российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры в крупных украинских городах, представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что Пекин обеспокоен эскалацией. 16 октября МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину.
 

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Владимир Путин Си Цзиньпин переговоры Украина Военная операция на Украине Китай
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