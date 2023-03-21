Молдавия возобновила закупки газа у «Газпрома»

До конца марта страна будет закупать у «Газпрома» 0,7-0,8 млн куб. м. газа ежедневно, сообщил глава «Молдовагаза». Часть газа, который страна ранее перенаправляла в Приднестровье, будет использоваться на правом берегу Днестра

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«Молдовагаз» в марте вернулся к закупкам газа у «Газпрома», сообщил в телеграм-канале глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Молдовагаз» до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО «Газпром», и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО «Энергоком», — написал он.

До этого потребители на правом берегу Днестра получали газ, закупленный у АО «Энергоком». Чебан отметил, что цена поставок «Газпрома» и Energocom практически идентична.

«Газпром» ежедневно поставляет Молдавии 5,7 млн куб. м газа. Он перенаправлялся потребителям в Приднестровье и использовался там для выработки электроэнергии. Из-за мартовского потепления потребление природного газа в Приднестровье значительно снизилось, поэтому часть газа будет использоваться правым берегом, написал Чебан.

Молдавия договорилась с Приднестровьем о перенаправлении газа в республику в обмен на поставки электроэнергии в декабре 2022 года. Кишинев начал использовать газ из запасов и закупать его в Европе.

Решение вернуться к закупкам газа у «Газпрома» власти Молдавии приняли на фоне энергетического кризиса. С лета 2022 года там регулярно проходят акции протеста с подачи оппозиционной партии «Шор» (шесть мест в парламенте) Тарифы на электроэнергию для потребителей в этот период значительно выросли.

Энергетический кризис в Молдавии продолжается с 2021 года, ситуаци усугубилась на фоне боевых действий на Украине. С августа к февралю цена за природный газ для Молдавии выросла почти в два раза — до $1458,5 за 1 куб. м.

В апреле 2022 года президент Молдавии Майя Санду говорила, что страна не сможет отказаться от поставок газа из России из-за отсутствия альтернатив. В июне она заявила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать вступлению Молдавии в Евросоюз.

Тем не менее уже в конце декабря министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что Молдавия перестала быть зависимой от газа из России. «Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого», — заявил он.