Молдавия перенаправит газ из России в Приднестровье

Молдавия в декабре перенаправит газ из России в Приднестровье ради электроэнергии

Фото: moldovagaz.md

«Молдовагаз» будет поставлять в Приднестровье 5,7 млн куб. м газа в сутки, включая Молдавскую ГРЭС, расположенную там, сообщил вице-премьер Андрей Спыну в телеграм-канале.

«Сегодня АО «Энергоком» подписало договор о поставке электроэнергии с МРЭС на декабрь. Мы также договорились рассмотреть возможность продления контракта на период с января по март 2023 года для обеспечения электроэнергией всей страны», — написал Спыну.

Он уточнил, что речь идет о поставке «ориентировочно 204 тыс. МВт·ч». Стоимость составит $73 за МВт·ч. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) должны принять решение о снижении тарифов.

«Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом», — отметил вице-премьер. Правый берег будет использовать газ из запасов.

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