В Молдавии рассказали, как страна «выживет» без энергоресурсов России

Власти Молдавии готовят «очень амбициозный план перехода на зеленую энергетику», поэтому страна «выживет» и без российского газа и электричества, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

«Мы можем выжить, можем продолжать жить спокойно без газа или электричества из России. Это, конечно, означает более высокие цены, и надо позаботиться об уязвимых слоях общества и о бизнесе, у которого пострадала конкурентоспособность. Мы должны найти инструменты компенсации на определенный период, пока бизнес адаптируется», — указал глава правительства.

По его словам, у молдавских властей «очень амбициозный план перехода на зеленую энергетику», что позволит «выйти на конкурентоспособную экономику, инвестиционную среду».

В апреле 2022 года президент Молдавии Майя Санду говорила, что страна не сможет отказаться от поставок газа из России из-за отсутствия альтернатив. В июне она заявила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать вступлению Молдавии в Евросоюз.

Тем не менее уже в конце февраля 2023 года министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что Молдавия перестала быть зависимой от газа из России. «Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого», — заявил он.