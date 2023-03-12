В Молдавии оппозиция выдвинула правительству ультиматум об оплате счетов

Оппозиция Молдавии на протестах выдвинула правительству ультиматум об оплате счетов за газ

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Оппозиционная партия Молдавии «Шор» в рамках митинга в Кишиневе выдвинула правительству ультиматум об оплате счетов населения за газ, электроэнергию и теплоснабжение. Соответствующую резолюцию в ходе акции зачитала вице-председатель партии Марина Таубер, передает Radio Moldova.

«Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Срок исполнения ультиматума истекает в 13:00 13 марта по местному времени (14:00 мск), уточняет радиостанция.

После того как Таубер зачитала требования, полиция пропустила трех депутатов от «Шор» в здание правительства, чтобы те могли передать документ властям.

Митингующие в Кишиневе выступали против роста цен и тарифов. Также они добивались отставки президента страны Майи Санду. По информации Stiri.md, акция уже завершилась. Полиция, по последним данным, задержала на ней 54 человека.

Молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну назвал митинг попыткой дестабилизировать государство и заявил, что к нему причастна Москва. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«От этих движений должны отделиться все: перевозчики, водители, местные выборщики, бизнесмены и т.д. Все, кто способствует этим акциям, работают против Молдовы», — заявил он. Партию «Шор» Спыну назвал «воровской группировкой».