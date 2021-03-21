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Пашинян признал покупку у России Су-30СМ без ракет

Он возложил ответственность за это на прежние власти. В ноябре 2020-го экс-глава Генштаба Армении заявлял, что отговаривал премьера от покупки истребителей, поскольку российские законы запрещают продавать ракеты к ним
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Армения действительно приобрела у России истребители Су-30СМ без ракет «воздух — воздух». Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с жителями села Оганаван Арагацотнской области, передает «Sputnik Армения».

Ответственность за такое решение он возложил на предыдущее руководство страны. «Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны. Ну купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может это объяснить?» — сказал премьер.

Пашинян при этом подчеркнул, что ответственность за поражение в вооруженном конфликте с Азербайджаном осенью прошлого года полностью берет на себя.

Пашинян усомнился в эффективности российских «Искандеров»
Политика
Никол Пашинян

О том, что Ереван закупил у Москвы истребители без боеприпасов, в ноябре 2020 года заявлял бывший начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян. Он говорил, что в 2016 году ему удалось отговорить руководство страны от покупки самолетов, однако впоследствии они все равно были приобретены.

Акопян утверждал, что лично говорил премьер-министру перед подписанием договора, что это будет «преступным шагом», поскольку российские законы запрещают продажу третьим странам вооружений для Су-30СМ, в том числе ракет. Однако, по словам военного, авторы контракта между Москвой и Ереваном «не читали российское законодательство».

В январе 2019 года Армения заключила с Россией контракт на поставку четырех Су-30СМ. Через месяц власти республики заявили, что намерены приобрести еще восемь истребителей.

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В Ереване заявили о дезинформации Пашиняна по «Искандерам»
Политика
&laquo;Искандер-М&raquo;

В конце февраля Пашинян заявил, что во время вооруженного конфликта в Карабахе российские ракетные комплексы «Искандер» показали себя неэффективно, не взорвались «или взорвались лишь на 10%». Первый замглавы Генштаба Тиран Хачатрян опроверг заявление премьера и назвал его «несерьезным». После этого генерала уволили.

Позже в Ереване заявили, что Пашиняна неверно проинформировали о применении «Искандеров» во время карабахского конфликта. Спор из-за вооружений перерос в прямое противостояние между главой правительства и военными.

Вооруженные столкновения между войсками Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Они продолжались до 11 ноября, после чего в Москве было подписано трехстороннее мирное соглашение. В соответствии с ним часть территорий Карабаха, ранее контролируемая Ереваном, перешла Азербайджану. В спорный регион ввели российских миротворцев. Условия перемирия вызвали протесты в Армении и требования отставки Пашиняна.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Михаил Котляр
Армения Нагорный Карабах Су-30СМ истребитель ракеты
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