Пашинян признал покупку у России Су-30СМ без ракет

Он возложил ответственность за это на прежние власти. В ноябре 2020-го экс-глава Генштаба Армении заявлял, что отговаривал премьера от покупки истребителей, поскольку российские законы запрещают продавать ракеты к ним

Многоцелевой истребитель Су-30СМ (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Армения действительно приобрела у России истребители Су-30СМ без ракет «воздух — воздух». Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с жителями села Оганаван Арагацотнской области, передает «Sputnik Армения».

Ответственность за такое решение он возложил на предыдущее руководство страны. «Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны. Ну купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может это объяснить?» — сказал премьер.

Пашинян при этом подчеркнул, что ответственность за поражение в вооруженном конфликте с Азербайджаном осенью прошлого года полностью берет на себя.

О том, что Ереван закупил у Москвы истребители без боеприпасов, в ноябре 2020 года заявлял бывший начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян. Он говорил, что в 2016 году ему удалось отговорить руководство страны от покупки самолетов, однако впоследствии они все равно были приобретены.