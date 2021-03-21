Пашинян признал покупку у России Су-30СМ без ракет

Акопян утверждал, что лично говорил премьер-министру перед подписанием договора, что это будет «преступным шагом», поскольку российские законы запрещают продажу третьим странам вооружений для Су-30СМ, в том числе ракет. Однако, по словам военного, авторы контракта между Москвой и Ереваном «не читали российское законодательство».
В январе 2019 года Армения заключила с Россией контракт на поставку четырех Су-30СМ. Через месяц власти республики заявили, что намерены приобрести еще восемь истребителей.
В конце февраля Пашинян заявил, что во время вооруженного конфликта в Карабахе российские ракетные комплексы «Искандер» показали себя неэффективно, не взорвались «или взорвались лишь на 10%». Первый замглавы Генштаба Тиран Хачатрян опроверг заявление премьера и назвал его «несерьезным». После этого генерала уволили.
Позже в Ереване заявили, что Пашиняна неверно проинформировали о применении «Искандеров» во время карабахского конфликта. Спор из-за вооружений перерос в прямое противостояние между главой правительства и военными.
Вооруженные столкновения между войсками Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Они продолжались до 11 ноября, после чего в Москве было подписано трехстороннее мирное соглашение. В соответствии с ним часть территорий Карабаха, ранее контролируемая Ереваном, перешла Азербайджану. В спорный регион ввели российских миротворцев. Условия перемирия вызвали протесты в Армении и требования отставки Пашиняна.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.