Глава Минобороны Армении заявил о планах купить 12 истребителей Су-30СМ

Армения ведет с Россией переговоры о поставках многоцелевых истребителей Су-30СМ. Всего речь идет о 12 таких машинах, рассказал «РИА Новости» глава армянского Минобороны Давид Тоноян на выставке IDEX.

«Все будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция — там существуют вопросы импортозамещения и так далее», — сообщил министр. По его словам, первую партию он рассчитывает получить в конце 2019 года — начале 2020 года.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцун Ованнисян говорил, что Ереван намерен купить четыре Су-30СМ. О заключении контракта на поставку истребителей стало известно 31 января.

В 2015 году Россия выдала Армении государственный кредит на покупку военной продукции, на эти цели выделили $200 млн, в 2017 году страны подписали контракт о новом кредите, на этот раз на сумму $100 млн.