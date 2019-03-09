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СКР заявил о побеге Горринга от следствия под чужой фамилией в 2012 году
Руслан Горринг, бывший замглавы «Росгеологии», раньше носил другую фамилию — Ганижев. Фамилию и отчество он сменил в 2012 году, находясь в федеральном розыске. С документами на новую фамилию он пришел работать в госкорпорацию
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг (при рождении — Ганижев) сменил фамилию, находясь в розыске, говорится в сообщении управления Следственного комитета по Московской области. Перед этим он скрылся из-под подписки о невыезде.

По данным СКР, в 2011 году Руслан Ганижев получил более 5 млн руб. от бизнесмена, который планировал вести коммерческую деятельность в Московской области. Эту сумму он должен был передать председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину. Однако следователи задержали его до передачи денег. Ганижев признался в преступлении, после чего суд назначил ему подписку о невыезде. Его подельник Газейкин был осужден к реальному сроку заключения.

О задержании Газейкина в 2011 году сообщал департамент экономической безопасности МВД. Газейкина обвиняли в крышевании бизнеса и систематическом вымогании взяток. «Сотрудникам милиции стала известна информация, что на территории Ленинского района Московской области группа выходцев Северо-Кавказского региона запугивает предпринимателей и облагает их данью. Выявлено, что подозреваемые действуют под покровительством и в интересах должностных лиц указанного района», — говорилось в сообщении. Фамилия Ганижева, выходца из Ингушетии, в сообщении не упоминалась, однако в МВД сообщили, что милиции удалось задержать посредника, который должен был передать Газейкину 5,25 млн руб.

После того как Газейкин был арестован, Ганижев скрылся от следствия и оказался в розыске. «Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники», — рассказали в СКР. Как писал «Росбалт», Горринг был объявлен в федеральный розыск под фамилией Ганижев в январе 2012 года. Однако в марте 2012 года с розыска он был снят.

В «Росгеологию» Горринг пришел в 2015 году уже под новой фамилией и с новым отчеством. В госкорпорации он проработал четыре года в должности первого замглавы.

9 марта суд арестовал Горринга на два месяца. Свою вину он не признал. Защита Горринга настояла на том, чтобы заседание суда проходило в закрытом режиме.

Общество
Экс-замглаву «Росгеологии» Горринга арестовали по делу о мошенничестве

Из «Росгеологии» Горринга уволили в конце января. Поводом к этому послужила видеозапись, на котором он, используя матерные выражения, рассказывает о работе в госкорпорации, сексуальных отношениях с подчиненными и встречах с представителями бизнеса, в частности с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном.

29 января глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал приказ об увольнении Горринга и объявил выговор главе «Росгеологии» Роману Панову. В тот же день в «Росгеологии» заявили, что генеральный директор госкорпорации не находится в прямом подчинении у главы Минприроды. Из этого, заключили в госкорпорации, следует, что министр не может выносить ему выговоры и увольнять сотрудников компании. Тем не менее​ «Росгеологию» Горринг покинул.

8 марта сотрудники ФСБ и МВД задержали Горринга в аэропорту при попытке улететь в Сочи.

Общество
Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет
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Экс-замглаву «Росгеологии» Горринга арестовали по делу о мошенничестве
Общество
Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве
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