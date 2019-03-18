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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,03%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга уволили из ее структур

Бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга, уволенного после скандального видео в соцсетях, сняли с поста гендиректора «Краснодарнефтегеофизики» (КНГФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника гендиректора «Росгеологии» Антона Сергеева.

«Пятнадцатого марта прошло общее собрание акционеров ОАО «КНГФ», на нем было принято решение о смене генерального директора Горринга Р.И. господином Нестеренко П.А.», — говорится в сообщении.

В сообщении «Росгеологии», поступившем в РБК, говорится, что в соответствии с решением совета директоров КНГФ от 6 февраля Нестеренко был назначен лицом, исполняющим обязанности гендиректора.

Горринга уволили с поста замглавы «Росгеологии» в январе после скандала с видеозаписью, на которой он с использованием мата рассказывал о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации.

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В марте стало известно, что его задержали по подозрению в мошенничестве, а позднее арестовали. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере​). Изначально дело против Горринга было возбуждено в 2011 году по статье о пособничестве при передаче взятки. Его объявили в розыск, с которого он был снят в 2012 году. Позднее дело переквалифицировали и экс-чиновника снова объявили в розыск.

Теги: «Росгеология»
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