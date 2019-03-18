Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга уволили из ее структур

Бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга, уволенного после скандального видео в соцсетях, сняли с поста гендиректора «Краснодарнефтегеофизики» (КНГФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника гендиректора «Росгеологии» Антона Сергеева.

«Пятнадцатого марта прошло общее собрание акционеров ОАО «КНГФ», на нем было принято решение о смене генерального директора Горринга Р.И. господином Нестеренко П.А.», — говорится в сообщении.

В сообщении «Росгеологии», поступившем в РБК, говорится, что в соответствии с решением совета директоров КНГФ от 6 февраля Нестеренко был назначен лицом, исполняющим обязанности гендиректора.

Горринга уволили с поста замглавы «Росгеологии» в январе после скандала с видеозаписью, на которой он с использованием мата рассказывал о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации.