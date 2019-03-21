Мэй назвала крайний срок для начала Brexit

Откладывать выход Великобритании из ЕС премьер-министр, по ее словам, готова не дольше, чем на три месяца, до 30 июня. Согласно предложенному ей плану, Brexit должен был начаться в конце марта

Тереза Мэй (Фото: Jonathan Brady / Pool PA / AP)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к нации после решения королевства отложить Brexit на три месяца. Выступление Мэй из ее резиденции на Даунинг-стрит транслировалось по телевидению в Британии, также ее цитирует канал CNN.

В своей речи Мэй отметила, что сожалеет о том, что парламент Великобритании не поддержал предложенный ею вариант сделки с Брюсселем по поводу выхода из ЕС. «Теперь мы не уйдем [из Евросоюза] вовремя с соглашением [по которому Brexit был намечен] на 29 марта», — отметила она, подчеркнув, что эта отсрочка вызывает у нее «большое личное сожаление».​

Аналогичные чувства Мэй, по ее словам, испытывает по поводу своего решения обратиться к ЕС с просьбой от отсрочке Brexit.​ Законодателей, которые уже дважды отклоняли ее план по выходу из Евросоюза, премьер в очередной раз призвала поддержать предложенное ей соглашение, передает Reuters.​ Свою сделку в Брюсселем, по данным агентства, Мэй назвала «самым выгодным соглашением, которое можно было бы обсудить». «И я буду продолжать работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку для [своего] плана [по Brexit]», — заверила политик.

Откладывать выход Британии из ЕС она, по ее словам, «не готова дольше, чем [на три месяца] до 30 июня».