Тереза Мэй попросила ЕС отложить Brexit на три месяца

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой перенести процедуру Brexit на три месяца — до 30 июня. Об этом она заявила во время выступления в парламенте, пишет Би-би-си.

При этом премьер-министр отметила, что собирается завершить процедуру выхода страны из ЕС до предлагаемого срока и не планирует просить о новых отсрочках. При этом Мэй заявила, что хочет избежать участия страны в майских выборах в Европарламент.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что продление дедлайна для Британии может быть проблематичным из-за выбора нового состава Европарламента. Согласно законам ЕС, каждый участник союза должен иметь представительство на законодательном уровне. Поэтому если Brexit случится позднее мая, то Британии придется принимать участие в выборах, подчеркнул Юнкер.

В марте британский парламент проголосовал против обновленного соглашения о выходе из ЕС, которое вынесла на рассмотрение Мэй. Ранее депутаты уже выступили против предложенной премьером сделки в январе.