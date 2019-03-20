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Политика ,  
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Тереза Мэй попросила ЕС отложить Brexit на три месяца

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой перенести процедуру Brexit на три месяца — до 30 июня. Об этом она заявила во время выступления в парламенте, пишет Би-би-си.

При этом премьер-министр отметила, что собирается завершить процедуру выхода страны из ЕС до предлагаемого срока и не планирует просить о новых отсрочках. При этом Мэй заявила, что хочет избежать участия страны в майских выборах в Европарламент.

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Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что продление дедлайна для Британии может быть проблематичным из-за выбора нового состава Европарламента. Согласно законам ЕС, каждый участник союза должен иметь представительство на законодательном уровне. Поэтому если Brexit случится позднее мая, то Британии придется принимать участие в выборах, подчеркнул Юнкер.

В марте британский парламент проголосовал против обновленного соглашения о выходе из ЕС, которое вынесла на рассмотрение Мэй. Ранее депутаты уже выступили против предложенной премьером сделки в январе.

Теги: Brexit, Тереза Мэй, Евросоюз
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