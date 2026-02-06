 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Захарова сравнила расследования дела Эпштейна и подрыва Северных потоков

Сюжет
Дело Эпштейна

На Западе не расследуются дела, в которых замешаны «мировые элиты», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В этой связи она сравнила ситуацию с делом финансиста Джеффри Эпштейна с расследованиями убийства президента США Джона Кеннеди и подрывами «Северных потоков».

«От убийства Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе так же, как и «дело Эпштейна», когда в этом замешаны «мировые элиты», — написала она в телеграм-канале.

Захарова сообщила, что ознакомилась с материалами по делу Эпштейна. По ее словам, у нее возникли вопросы к ходу расследования, а также к отсутствию международного расследования, несмотря на сообщения о международной торговле детьми. Она также указала на отсутствие уголовного преследования в отношении британского принца Эндрю, который ранее урегулировал иск с одной из потерпевших.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м его вновь арестовали за торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними девушками, и вовлечение их в проституцию. В том же году Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь решения суда.

Эпштейн считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера
Политика

В декабре прошлого года демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали фотографии из архива Эпштейна, в январе американский Минюст обнародовал еще более 5,3 тыс файлов. В них содержатся как упоминания, так и фотографии публичных и официальных лиц, включая бывшего президента США Билла Клинтона. В материалах по делу Эпштейна Клинтон запечатлен с молодыми девушками со скрытыми лицами.

Кроме того, из-за связей с финансистом был лишен титулов принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат короля Великобритании Карла III.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Мария Захарова Джеффри Эпштейн расследование
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Против главы форума в Давосе начали проверку из-за встреч с Эпштейном
Политика
Что было в «файлах Эпштейна» и почему появление там болезненно для Трампа
База знаний
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Трамп предложил «закон о спасении США» против фальсификаций на выборах Политика, 02:18
В Запорожской области без света остались 12 тыс. абонентов Политика, 02:00
В Норвегии начали расследование против экс-премьера на фоне дела Эпштейна Политика, 01:52
В Харькове прогремели взрывы Политика, 01:37
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Захарова сравнила расследования дела Эпштейна и подрыва Северных потоков Политика, 01:11
Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода Политика, 01:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Экс-советник Трампа усомнился в переговорах США и Ирана даже на Луне Политика, 00:45
Завещание Карла Лагерфельда решили оспорить Общество, 00:25
Парламент Венесуэлы одобрил закон об амнистии в первом чтении Политика, 00:24
Reuters узнал о подготовке «Сбером» кредитов, обеспеченных криптовалютой Финансы, 00:21
Бессент связал новые санкции против России с мирными переговорами Политика, 00:14
Детей депутата Госдумы Дорошенко арестовали после показаний экс-министра Общество, 00:01
Белый дом анонсировал диалог с Россией по новому договору о ракетах Политика, 05 фев, 23:40