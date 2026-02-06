На Западе не расследуются дела, в которых замешаны «мировые элиты», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В этой связи она сравнила ситуацию с делом финансиста Джеффри Эпштейна с расследованиями убийства президента США Джона Кеннеди и подрывами «Северных потоков».

«От убийства Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе так же, как и «дело Эпштейна», когда в этом замешаны «мировые элиты», — написала она в телеграм-канале.

Захарова сообщила, что ознакомилась с материалами по делу Эпштейна. По ее словам, у нее возникли вопросы к ходу расследования, а также к отсутствию международного расследования, несмотря на сообщения о международной торговле детьми. Она также указала на отсутствие уголовного преследования в отношении британского принца Эндрю, который ранее урегулировал иск с одной из потерпевших.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м его вновь арестовали за торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними девушками, и вовлечение их в проституцию. В том же году Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь решения суда. Эпштейн считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

В декабре прошлого года демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали фотографии из архива Эпштейна, в январе американский Минюст обнародовал еще более 5,3 тыс файлов. В них содержатся как упоминания, так и фотографии публичных и официальных лиц, включая бывшего президента США Билла Клинтона. В материалах по делу Эпштейна Клинтон запечатлен с молодыми девушками со скрытыми лицами.

Кроме того, из-за связей с финансистом был лишен титулов принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат короля Великобритании Карла III.