Spiegel узнал, что ЦРУ поддержало взрыв Nord Stream, а потом передумало

Подрыв «Северных потоков»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сначало поддержало инициативу украинской стороны взорвать российские трубопроводы «Северный поток», но впоследствии передумало насчет этих планов. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на результаты собственного расследования.

Инсайдеры, осведомленные о подготовке операции, рассказали, что весной 2022 года представители ЦРУ встретились в Киеве с украинскими специалистами по организации диверсий. Тогда последние выдвинули идею о подрыве «Северных потоков» с целью ограничить доходы России от экспорта газа.

В дальнейшем, предположительно, состоялось несколько новых встреч американских агентов с организаторами атак, пишет Spiegel. Уже тогда, весной 2022 года, агенты ЦРУ по меньшей мере поддерживали украинскую идею, рассказали собеседники издания.

По их словам, стороны стали обмениваться информацией о технических деталях диверсионной операции. Однако в начале лета того же года американская сторона уведомила о невозможности поддержки операции, в частности, финансирования, сообщили Spiegel источники в украинских службах безопасности.

Песков призвал прямо назвать инициатора взрыва на «Северных потоках»
Политика
Дмитрий Песков

Собеседники журнала отметили также, что операция на первоначальном этапе была одобрена главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, но не президентом Украины Владимиром Зеленским. Секретное подразделение спецназа, по их словам, не поставило администрацию главы государства в известность о подготовке к реализации плана.

В то же время, как уточнили источники Spiegel на Украине, встречи с американскими представителями для обсуждения операции продолжались.

«Они (агенты ЦРУ. — РБК) сказали нашим ребятам: «Это хорошо, это работает», — сообщил человек, знакомый с ходом переговоров.

Сигнал поддержки от ЦРУ, как утверждает источник, поступил уже на второй встрече: «Действуйте», — заявило разведуправление.

Представительница ЦРУ в разговоре с журналом назвала его информацию «абсолютно ложной».

Материал дополняется

