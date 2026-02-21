 Перейти к основному контенту
Политика
Бизнес в ЕС заявил о риске «бумеранга» после решения суда США о пошлинах

Хотя решение Верховного суда США, отменившего пошлины Трампа, европейский бизнес изначально воспринял с оптимизмом, предприниматели видят в нем и новую угрозу: оно вновь создает ситуацию неопределенности
Фото: Oliver Berg / dpa / Global Look Press
Решение Верховного суда США, отменившее часть глобальных тарифов президента Дональда Трампа, может привести для Европы к «экономическиму бумерангу»: компании готовятся к новому раунду торговой неопределенности, пишет Reuters со ссылкой на европейских предпринимателей.

«Это решение <...> рискует создать эффект бумеранга, что приведет к дополнительной неопределенности и заморозке заказов, пока операторы ждут более четкой нормативной базы», — сказал генеральный секретарь итальянской винной ассоциации UIV Паоло Кастеллетти.

20 февраля Верховный суд США постановил, что тарифы, установленные Трампом с использованием закона о чрезвычайных ситуациях, противоречат законодательству. Суд решил, что президент превысил свои полномочия, применив данный закон для введения пошлин. Это решение затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины в отношении большинства стран мира.

Ранее агентство писало, что «бизнес празднует победу» и многие компании и отраслевые ассоциации отреагировали на решение суда с надеждой на более предсказуемую торговую политику.

Верховный суд США объявил незаконными тарифы Трампа
Экономика
Здание Верховного суда США

Европейские предприниматели, однако, предупреждают, что отмена пошлин, введенных под предлогом чрезвычайных полномочий, «рушит прежнюю правовую основу», и допускают новые тарифы. Такое мнение высказали представители разных отраслей, в том числе винодельческой, химической, фармацевтической, косметической, сельскохозяйственной.

«Это не серебряная пуля для отмены тарифов. Это просто еще одно осложнение, еще один поворот сюжета», — отметил директор Ирландской ассоциации виски Эоин О'Катейн.

Аналитики называют несколько неопеределенностей, которые усиливают путаницу в мировой экономик — так, неясно, какие новые тарифы Трамп будет пытаться ввести, придется ли возвращать средства от аннулированных сборов. «В целом, я думаю, что это приведет к новому периоду высокой неопределенности в мировой торговле, поскольку все будут пытаться понять, какой будет тарифная политика США в будущем», — сказал аналитик Европейского центра политики Варг Фолкман

CNN писал, что в Верховном суде не прояснили, что делать с деньгами, которые администрация Трампа уже собрала через тарифы. Этот вопрос, вероятно, потребуется решить нижестоящим судам.

Сам республиканец раскритиковал решение Верховного суда и заявил, что он находился под иностранным влиянием. В ответ он подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнил Белый дом, она вступит в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней.

