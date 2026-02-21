Бизнес в ЕС заявил о риске «бумеранга» после решения суда США о пошлинах
Решение Верховного суда США, отменившее часть глобальных тарифов президента Дональда Трампа, может привести для Европы к «экономическиму бумерангу»: компании готовятся к новому раунду торговой неопределенности, пишет Reuters со ссылкой на европейских предпринимателей.
«Это решение <...> рискует создать эффект бумеранга, что приведет к дополнительной неопределенности и заморозке заказов, пока операторы ждут более четкой нормативной базы», — сказал генеральный секретарь итальянской винной ассоциации UIV Паоло Кастеллетти.
20 февраля Верховный суд США постановил, что тарифы, установленные Трампом с использованием закона о чрезвычайных ситуациях, противоречат законодательству. Суд решил, что президент превысил свои полномочия, применив данный закон для введения пошлин. Это решение затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины в отношении большинства стран мира.
Ранее агентство писало, что «бизнес празднует победу» и многие компании и отраслевые ассоциации отреагировали на решение суда с надеждой на более предсказуемую торговую политику.
Европейские предприниматели, однако, предупреждают, что отмена пошлин, введенных под предлогом чрезвычайных полномочий, «рушит прежнюю правовую основу», и допускают новые тарифы. Такое мнение высказали представители разных отраслей, в том числе винодельческой, химической, фармацевтической, косметической, сельскохозяйственной.
«Это не серебряная пуля для отмены тарифов. Это просто еще одно осложнение, еще один поворот сюжета», — отметил директор Ирландской ассоциации виски Эоин О'Катейн.
Аналитики называют несколько неопеределенностей, которые усиливают путаницу в мировой экономик — так, неясно, какие новые тарифы Трамп будет пытаться ввести, придется ли возвращать средства от аннулированных сборов. «В целом, я думаю, что это приведет к новому периоду высокой неопределенности в мировой торговле, поскольку все будут пытаться понять, какой будет тарифная политика США в будущем», — сказал аналитик Европейского центра политики Варг Фолкман
CNN писал, что в Верховном суде не прояснили, что делать с деньгами, которые администрация Трампа уже собрала через тарифы. Этот вопрос, вероятно, потребуется решить нижестоящим судам.
Сам республиканец раскритиковал решение Верховного суда и заявил, что он находился под иностранным влиянием. В ответ он подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнил Белый дом, она вступит в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней.
