Торговая война США⁠,
0

Трамп объявил о начале «процесса корректировки» после решения ВС

Сюжет
Торговая война США
Трамп назвал смешным решение ВС США признать незаконными пошлины. Президент подписал указ о введении дополнительной 10-процентной пошлины и объявил о начале «процесса корректировки»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп после введения пошлины в 10% против «всех стран» объявил о начале «процесса корректировки». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также добавил, что члены Верховного суда, которые проголосовали за незаконность пошлин, «должны стыдиться себя».

«Их решение было смешным, но теперь начинается процесс корректировки, и мы сделаем все возможное, чтобы получать даже больше денег, чем получали раньше», — говорится в посте.

Трамп подписал указ о пошлине в 10% «для всех стран»
Политика
Дональд Трамп

В предыдущей публикации Трамп объявил о введении дополнительной глобальной пошлины в размере 10% против «всех стран», которая вступит в силу «практически сразу».

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Судебное постановление затронуло значительную часть тарифов, установленных администрацией Трампа. Были пересмотрены взаимные пошлины, применяемые к большинству стран, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные для борьбы с контрабандой фентанила в США, а также вторичные пошлины против Индии, установленные из-за закупок российской нефти.

Телеканал CNBC сообщил, что торговые партнеры США «сдержанно поприветствовали» решение ВС. Представитель британского правительства заявил, что Лондон продолжит диалог с Вашингтоном, чтобы оценить последствия решения для пошлин, однако Британская торговая палата предупредила, что оно лишь усиливает неопределенность для бизнеса. В ЕС также подтвердили, что находятся в тесном контакте с США, стремясь прояснить их дальнейшие шаги и выступая за снижение тарифов. Канада увидела в решении суда подтверждение своей позиции о неоправданности американских пошлин. В то же время швейцарская ассоциация Swissmem выразила опасения, что администрация Трампа может использовать другие законы для сохранения тарифов, и призвала повышать конкурентоспособность страны через новые торговые соглашения.

