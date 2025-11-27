 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

FT рассказала об исполнении прогноза Кулебы о конфликте

Сюжет
Военная операция на Украине
Париж ведет «войны по выбору», но ситуация на Украине заставила общество задуматься о «войне необходимости», говорит эксперт. Кулеба в 2024 году утверждал, что матерям Франции «придется отправлять своих сыновей» защищать НАТО
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В июне 2024 года, спустя более двух лет после начала российской военной операции, возглавлявший на тот момент МИД Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что Франция сама может столкнуться с крупными людскими потерями в результате конфликта. Об этом говорится в статье редакционного директора и обозревателя газеты Le Monde Сильви Кауфманн для газеты Financial Tiimes (FT).

Кауфманн рассказала, как при встрече с Кулебой в 2024-м спросила его, что он думает о позиции Европы насчет украинского конфликта.

«Вот в чем проблема Европы. Вы не поймете, что такое война, пока она не проникнет вам глубоко в душу. Мобилизация, возможно, и разрывает наше общество на части, но подождите, пока французским матерям не придется отправлять своих сыновей защищать страну НАТО, граничащую с Россией», — ответил ей министр.

Штаб обороны Франции призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией
Политика
Фабьен Мандон

Издание напомнило о словах начальника Генерального штаба обороны Франции генерала Фабьена Мандона о рисках войны с Россией, сказанных в конце ноября. «Если наша страна даст слабину, потому что не готова смириться с потерей своих детей, пострадать экономически из-за того, что приоритет будет отдан оборонному производству, то мы окажемся в опасности», — заявил он тогда.

Заявление Мандона вызвало широкую дискуссию во французском обществе и в политических кругах, пишет Кауфманн. В частности, она приводит слова лидера крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Тот счел, что утверждение начальника Генерального штаба обороны «знаменует начало борьбы».

«Но мы не хотим войны. Она, конечно, не неизбежна», — высказался политик. Президент Франции же был вынужден выступить с заявлением, чтобы успокоить общественность, а сам Мандон впоследствии пояснил, что под детьми он подразумевал солдат.

Как пишет Кауфманн, французы, как правило, не испытывали опасений за свою безопасность, поскольку страна располагает 200-тысячной армией и ядерным оружием. Отправка войск на зарубежные театры военных действий, такие как Сахель или Ближний Восток, для Парижа никогда не была проблемой, несмотря на потери.

Ведущий эксперт по международным отношениям Томас Гомар тем не менее высказал мнение, что это были «войны по выбору».

«Украина дестабилизирует обстановку, потому что это война необходимости, которая заставляет нас задуматься о том, что значит перейти от десяти смертей в год к тысяче в день», — говорит он.

В современных реалиях французы постепенно начинают осознавать, что означало «пророчество Кулебы», заключает Кауффман.

Российские власти отвергают возможность нападения на страны НАТО. Как рассказал два года назад президент Владимир Путин, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — объяснял он.

Татьяна Зыкина
Франция Дмитрий Кулеба Украина
