Военная операция на Украине


Залужный сравнивал подготовку к конфликту с Россией с боем против Тайсона

Сюжет
Военная операция на Украине
Главком ВСУ, как пишет The Guardian, был разражен отказом Зеленского вводить военное положение. Он сравнивал конфликт с Россией с боем против Тайсона для человека, который ранее дрался только подушками с младшим братом
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Thomas Krych / Reuters)

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в январе 2022 года сравнивал подготовку к конфликту с Россией с приготовлениями любителя к бою с Майком Тайсоном. Об этом сообщила The Guardian.

По данным издания, Залужный был раздражен тем, что президент Владимир Зеленский не вводит военное положение, которое дало бы возможность передислоцировать войска и подготовить армию.

«Тебе предстоит бой с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это драка подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов», — сказал он.

По мнению источников The Guardian, Зеленский считал немыслимым крупный военный конфликт с Россией. Его убедил в этом Андрей Ермак, который на тот момент был главой офиса президента Украины. Последний был уверен, что Москва не решится на начало военной операции, которая «безвозвратно разорвала бы отношения с Западом», указывает издание. 

22 февраля 2022 года, на следующий день после заявления президента Владимира Путина о том, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР, в Киеве собрали Совет национальной безопасности. Как пишет The Guardian, на нем Залужный пытался заручиться поддержкой для введения военного положения, чтобы начать переброску войск. Его поддержал Алексей Резников, который тогда занимал пост министра обороны Украины.

«Однако Зеленский по-прежнему опасался сеять панику, и совет отверг введение военного положения, проголосовав за менее жесткую меру — чрезвычайное положение», — сказано в статье.

Зеленский ввел военное положение на Украине утром 24 февраля 2022 года, уже после начала военного конфликта. Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Экс-главком заявил, что президент не выделил необходимые ресурсы. Вместо этого силы были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь.

Сам Зеленский в декабре 2023 года говорил, что контрнаступление провалилось, потому как Украина не получила необходимого вооружения от западных союзников. Также он обращал внимание, что численность ВСУ не позволяла наступать быстро.

