Нефтепровод «Дружба» был перекрыт теми, кто взорвал «Северный поток», заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Те, кто заблокировал нефтепровод «Дружба», — это те же самые, кто взорвал «Северный поток»: это украинцы», — заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне после первого заседания Совета мира.

ЕС должен поддержать Венгрию и Словакию в противостоянии с Украиной по нефтепроводу «Дружба», уверен он.

Орбан сослался на соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, заявив, что действия Киева не могут ставить под угрозу энергетическую безопасность ни одного государства-члена.

Ситуацию вокруг «Северных потоков» и «Дружбы» премьер связал с желанием Киева сохранить монополию, чтобы газ и нефть в больших количествах могли поступать в Европу только через Украину.

«Тот факт, что они изо всех сил пытаются втянуть нас в финансовые обязательства вместе с другими странами ЕС, которые мы не хотим брать на себя, также является враждебным шагом. Тот факт, что они пытаются заставить Европейский союз прекратить поставки дешевой российской энергии в Венгрию посредством санкций, является враждебным шагом против Венгрии», — заключил Орбан.

Венгерская MOL сообщила, что поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию прекратились с 27 января. В ответ Будапешт объявил о прекращении поставок дизельного топлива на Украину до возобновления прокачки нефти по трубопроводу. Об аналогичном решении сообщил и премьер Словакии Роберт Фицо.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка на первом была остановлена для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток были повреждены три. Из-за беспрецедентного разрушения компания-оператор NordStream AG отказывалась прогнозировать сроки восстановления газопроводов. В августе 2025-го стало известно о задержании украинца Сергея К. Его считают руководителем диверсионной группы из семи человек, стоящей за подрывами газопроводов. В ноябре Сергея К. экстрадировали в Германию, Генпрокуратура страны обвиняет его в антиконституционном саботаже, связанном с подрывом инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский отвергал обвинения в подрыве газопроводов. Президент России Владимир Путин обвинял во взрывах «англосаксов», а также назвал произошедшее диверсией. Организатор взрыва на «Северных потоках» уже давно известен, осталось только «показать на него пальцем», сказал в январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.